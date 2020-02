Smart TV Philips LED 4k à seulement 549,99€ au lieu de 850,69€ chez Cdiscount

Pourquoi Clubic aime cette Smart TV ?

Un design élégant

Une image de haute qualité

Une technologie de rétroéclairage par LED

Une dalle compatible avec tous les standards d'image modernes

Un écran beau, fin et complet pour toute la famille

Le modèle 65PUS6554/12 peut paraitre obscur à cause d'un nom passablement alambiqué mais il faut retenir que Philips a mis l'essentiel de ses technologies et de ses innovations au service d'un produit avant tout très élégant. Les bords sont réduits à leur plus simple expression et l'appareil possède une épaisseur de seulement 9 centimètres pour s'installer avec aisance dans votre salon.L'écran mesure 65 pouces, soit une diagonale de 164 centimètres qui vous permet de vous immerger totalement dans vos contenus. L'écran 4K permet d'upscaller grâce à des algorithmes vos programmes HD ou Full HD à la bonne résolution afin de profiter à chaque instant de la finesse d'affichage possible avec cet appareil.Pour les technologies d'image, Philips a fait le choix à la fois du Dolby Vision, la norme la plus exigeante et respectueuse de la vision des cinéastes mais également le HDR10+, un standard très utilisé par les constructeurs et les studios de cinéma aujourd'hui. Avec ce modèle Philips, vous avez accès à tous les contenus 4K HDR, sans vous poser la question de la compatibilité. Le son est lui compatible Dolby Atmos pour une sensation d'immersion et d'enveloppement encore plus grande.Enfin Philips a travaillé la connectivité de son téléviseur avec la présence de trois ports HDMI et d'un port USB pour lire vos contenus locaux. De nombreux services en ligne comme YouTube et Netflix sont également disponibles sur la page d'accueil du téléviseur pour accéder à encore plus de films et de séries.Ce téléviseur saura sublimer tous vos contenus. Et en plus de sa qualité, Cdiscount vous propose une remise de 300€ sur son prix initial, soit un tarif de seulement 549,99€. Il n'y a aucune raison de ne pas passer commande séance tenante !