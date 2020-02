Disque dur externe USB 3.0 WD Elements 3 To à 75,99€ sur Cdiscount

Le WD Elements de 3 To en promo chez Cdiscount

Compatibilité USB 3.0 et USB 2.0

La Team Clubic vous donne rendez-vous sur la plateforme Cdiscount qui propose une promotion intéressante sur l'achat du WD Elements de 3 To.Ainsi, ce disque dur externe portable est vendu au tarif promotionnel de 75,99 euros ; soit 58 euros de moins par rapport au prix de vente conseillé.Les frais de port sont offerts pour une livraison gratuite en point relais. En général, il faut compter 4 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide et à domicile, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme de Cidscount durant quelques jours seulement en cliquant ici Le WD Elements signé Western Digital (modèle WDBU6Y0030BBK-WESN) est le disque dur externe indispensable pour stocker vos photos, votre musique, vos vidéos et vos fichiers volumineux.Grâce à la connectivité USB 3.0, vous bénéficiez de performances optimales quand vous transférez vos fichiers vers et depuis votre disque dur portable.Disponible dans un coloris noir, l'accessoire pèse 230 grammes et mesure 82.4 x 111 x 21 mm.Enfin, le disque fonctionne sous les systèmes d'exploitation Apple MacOS X 10.6.5 (ou version plus récente) et Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8.