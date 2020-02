HP Pavillon Gaming PC portable avec souris gamer à seulement 649,99€ au lieu de 930,99€

Encore moins cher pour les abonnés Cdiscount à Volonté

AMD préféré à Intel

Le PC portable orienté gaming HP Pavilion, de référence 15-ec0004nf, est actuellement en promotion chez Cdiscount. Au lieu de 930,99 euros, le laptop est proposé au prix de 649,99 euros. Et ce n'est pas fini. Vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 65 euros si vous êtes membre du programme Cdiscount à Volonté. L'ordinateur revient alors à seulement 584,99 euros. A noter que le produit est livré avec une souris gaming filaire : la HP Pavilion 200 et ses cinq boutons programmables et ses 3200 DPI.L' ordinateur portable embarque une dalle LCD de 15,6 pouces avec définition FHD 1080 pixels. Les performances sont assurées par un CPU Ryzen 5 3550H. AMD continue de grappiller des parts de marché à Intel et à s'imposer comme la référence du rapport qualité-prix sur ce marché. Le processeur est couplé à 8 Go de RAM et à une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go. Niveau stockage, on retrouve un SSD d'une capacité de 128 Go avec WIndows 10 préinstallé ainsi qu'un HDD de 1 To.Le laptop HP est bien fourni côté connectique. Il dispose notamment d'un port USB 3.1 Gen 1 Type-C offrant une vitesse de transfert jusqu'à 5 Gbit/s. Pour le reste, on retrouve un port USB 3.1 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0 Gen 1 Type-A, un port HDMI 2.0, une prise combinée casque/microphone et un port Ethernet RJ-45. L'appareil est également capable de lire les cartes SD. S'agissant d'un portable pour le gaming, l'autonomie n'est pas la caractéristique la plus importante, mais sachez que l'ordinateur est équipé d'une batterie de 52,5 Wh pour tout de même pouvoir faire de la bureautique ou regarder des contenus multimédia pendant une période convenable sans être sur secteur.Vous souhaitez comparer cet appareil avec d'autres modèles considérés comme des pointures du marché ? Alors consultez notre dossier consacré aux meilleurs PC gaming