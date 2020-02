Maison connectée : visiophone avec écran LCD couleur à 84,99€ au lieu de 149,99€

Cdiscount : un visiophone avec écran LCD couleur en promo à 84,99€ (voire moins)

Ouvrez votre portail ou votre porte sans effort

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount pour vous procurer en promotion ce visiophone Ylva de la marque Avidsen au tarif de 84,99 euros ; soit une économie de 65 euros par rapport à son prix de vente conseillé.Comme évoqué en en-tête de l'article, vous avez la possibilité de négocier le prix du produit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Négocier" situé en-dessous de celui de l'ajout au panier et saisir le montant souhaité. Cdiscount affichera alors son tarif par rapport au vôtre.Mais ce n'est pas tout ! Si vous êtes membres CDAV , sachez que vous pouvez avoir une réduction supplémentaire de 5 euros avec le coupon TRESPRIVE5. Ce code promo est à utiliser une seule fois et est valable jusqu'à ce vendredi 7 février 2020 à 18 heures.Avec le visiophone Ylva de Avidsen, ouvrez votre portail ou votre porte sans effort et en toute sécurité. Vous pourrez ainsi voir la personne qui sonne à votre porte afin de décider ou non de lui ouvrir.L'appareil dispose d'un écran LCD en couleur de 4,3 pouces (diagonale 11cm) et embarque 10 sonneries différentes. Il possède aussi une vision nocturne jusqu'à une distance d'1 mètre.Enfin, le visiophone est fourni avec un adaptateur secteur 230 VCA 50 Hz (sortie : 17 VCC - 1,5 A), un support mural et une vis de fixation.