Economisez 90€ sur l'achat du Pack Gamer Corsair sur Cdiscount.com

Un clavier RGB précis pour de meilleurs performances en cours de jeu

Souris et casque haut de gamme pour un confort sans précédent

Corsair a mis le paquet pour proposer aux joueurs un pack tout-en-un leur permettant de renouveler leur équipement à moindre cout. La marque est dédiée à la conception d'accessoires pour les gamers, et reconnue pour ses performances et la qualité de ses produits.Le pack intègre tout d'abord la clavier K55. Ce modèle complet offre un éclairage RGB modulable selon vos besoins et vous permettant de voir l'intégralité de vos touches même en cas de luminosité très basse dans votre pièce. 6 touches macros sont également programmables ainsi que des commandes multimédia pour régler en quelques instants votre installation sans quitter le jeu. L'accessoire intègre aussi un repose-poignet en caoutchouc pour éviter la fatigue musculaire même après plusieurs heures de jeu.Pour la souris, Corsair a ajouté son modèle Harpoon RGB Pro. Elle intègre un capteur de 12 000 DPI pour une précision inégalée. Sa forme profilée permet une excellente prise en main et son poids de seulement 85 grammes améliore les déplacements. L'éclairage RGB intégré s'adapte à votre installation pour lui donner un vrai style. Un tapis de souris dédié est fourni avec l'accessoire.Enfin Corsair fournit un casque game filaire VOID Pro qui offre un son Dolby 7.1 pour une immersion totale dans vos jeux qui vous place au coeur de l'action. En terme de conception, le casque est composé d'une maille microfibre qui diminue la chaleur et évite la transpiration. Le micro quant à lui réduit les bruits ambiants pour offrir à vos camarades de jeu ou à vos viewers une excellente compréhension.Le pack complet Corsair est disponible aujourd'hui chez Cdiscount à un prix de 99,99€ seulement, soit 90€ d'économies par rapport à son prix initial. Faites-vite, les stocks sont très limités !