Retrouvez la smart TV 4K UHD Philips 55" pour moins de 400€ pendant les soldes Cdiscount

La Smart TV Philips à 399€

Une TV connectée

Ce téléviseur de 55 pouces (139cm) a une résolution Ultra HD 4K 2160p: les images époustouflantes de précision sont améliorées grâce au système PixelPrecise de Philips. Le son et l'image sont pris en charge en Dolby Atmos et Dolby Vision. Le son est clair et profond, les dialogues précis, les contrastes et les couleurs riches et fidèles. Enfin, l'écran plat et encerclé d'un cadre aluminium fin au design épuré qui se fond facilement dans n'importe quel intérieur. La Smart TV est garantie deux ans par le constructeur.Les Smart TV Philips se connectent facilement en WiFi pour vous donner accès directement à vos contenus préférés sur vos plateformes streaming Netflix, MyCanal ou Prime Video. Vous pouvez aussi profiter du son de qualité de votre téléviseur et l'utiliser pour accéder à vos plateformes de streaming musical et video comme Deezer, Spotify et YouTube. L'interface d'accueil SAPHI rend la navigation ultra facile pour que vous n'ayez que quelques mouvements à effectuer pour regarder vos contenus vidéos préférés.La Smart TV Philips est à seulement 399€ en exclusivité sur Cdiscount! Profitez-en au plus vite.