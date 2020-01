Soldes Cdiscount 2ème démarque : téléviseur LED 4K UHD Continental 58" à moins de 300€

La TV Continental Edison à 289,99€

Choisissez une infinité de contenus

La TV continental Edison est un téléviseur de 55 pouces (soit 139cm de diagonale) à l'affichage 4k UltraHD 2160p. Elle est rétroéclairée en LED: la qualité de l'image est nette, précise et haute en couleur. Les contrastes sont profonds, et les images en mouvement sont fluides. Le cadre autour de l'écran est ultra fin, et l'écran est très mince: c'est un design très épuré qui se fond dans n'importe quel décor intérieur. Jetez-vous dans le canapé, et profitez d'images immersives sur l'écran immense de la TV continental Edison.Bien que la TV Continental Edison ne soit pas une TV connectée directement à internet, elle est compatible avec tous types de contenus. Rajoutez donc un Chromecast ou branchez votre tablette ou ordinateur au cable HDMI pour profiter d'une multitude de contenus. Le téléviseur est équipé de trois prises HDMI et deux ports USB 2.0. Bref, c'est un téléviseur abordable d'une qualité admirable. En plus, la livraison est rapide (dès aujourd'hui!), et la TV est garantie deux ans. L'installation est assurée par la livraison, ainsi que la reprise gratuite de votre ancien appareil.Profitez au maximum des soldes grâce aux bon plans Clubic!