J-1 avant les soldes, la console Xbox One X 1To + Star Wars Jedi : Fallen Orden à moins de 400€

La puissance de Microsoft dans votre salon

Accédez et jouez à tous vos titres préférés

La Xbox One X est une console qui a séduit - et qui continue de séduire - les gamers du monde entier. Et pour cause, avec son un processeur AMD à 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz, elle est la console la plus puissante du marché. Sa qualité d'image totalement bluffante, notamment grâce à la technologie High Dynamic Range, vous fera ainsi vivre une expérience réellement immersive.L'édition actuellement proposée à petit prix par Cdiscount comprend, en plus du jeu, un mois d'accès au Xbox Live Gold ainsi qu'un mois d'essai au Xbox Game Pass. Le pack contient également une manette sans fil Xbox One, un câble HDMI et des piles LR6. En achetant aujourd'hui cette la Xbox One X sur le site du e-commerçant français, vous ferez une économie de 208 €. Comme d'habitude sur Cdiscount, vous pouvez régler vos achats en 4 fois moyennant quelques frais supplémentaires.En plus de devenir un apprenti Jedi, grâce à la Xbox One X 1 To, vous pourrez accéder à des titres inédits en 4K via le streaming et jouer dans des conditions irréprochables àou encorepar exemple. La Xbox One X a également le sérieux avantage de lire tous les jeux Xbox sans distinction. Vous pourrez ainsi continuer à jouer à vos jeux les plus anciens, achetés pour votre Xbox 360 ou votre Xbox d'origine.Plus qu'un support de jeu, la Xbox One X est un pur objet de loisir. Son lecteur Blu-ray 4K Ultra HD vous permettra de profiter de vos films préférés dans une excellente qualité.Faites-vous plaisir, en ce début d'année, en profitant vite de cette offre pré-soldes à moins de 400 € sur le site de Cdiscount.