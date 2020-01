Carte Samsung Micro SD 128Go Evo Plus à 14,82€

Une Micro SD Samsung de 128Go pas chère sur Cdiscount

Des débits en veux-tu en voilà

14,80 euros. C'est à ce (petit) prix que nous vous proposons d'acquérir une carte mémoire format Micro SD Samsung Evo Plus avec une capacité de 128Go. De quoi palier un manque de mémoire interne sur votre appareil mobile sans se ruiner avec un produit à la qualité éprouvée. Livraison gratuite en France métropolitaine, provenance européenne et vendeur très bien noté.Quand on parle de micro SD, on s'attarde surtout sur le stockage. Mais la rapidité aussi doit rentrer en compte. Avec des débits jusqu'à 100 Mo/s pour la lecture et jusqu'à 90 Mo/s pour l'écriture, la Samsung Evo Plus UHS-I U3 / Class10 ne va pas vous décevoir. Le produit est résistant aux champs magnétiques, aux rayons X et aux températures. L'article inclut également un adaptateur microSDXC vers SD pour passer les fichiers sur un ordinateur par exemple.Vous recherchez une carte mémoire d'une autre marque ou d'une autre capacité ? Alors rendez-vous sur notre page dédiée à la recherche de microSD