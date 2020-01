Economisez 100€ sur le Huawei P20 Lite Gold 64go + couverture de protection noir

Le Huawei P20 Lite Gold à moins de 200 euros

Les caractéristiques principales du smartphone

Certains d'entre vous, qui ont probablement eu de l'argent pour les fêtes de fin d'année, ont l'intention de s'offrir un smartphone pour la rentrée.Ainsi, sur Cdiscount, le site marchand français de high-tech permet à ses membres de faire une économie de 100 euros sur le smartphone Huawei P20 Lite Gold 64 Go avec une couverture de protection. En effet, le téléphone du constructeur chinois passe de 298,99 euros à 198,08 euros. Plutôt pas mal, non ?!Pour information, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Les membres CDAV bénéficient, quant à eux, de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques du smartphone.Le Huawei P20 Lite est un téléphone qui dispose notamment d'un écran 19:9 FHD de 5,84 pouces (avec une résolution de 2280 x 1080 pixels), d'un processeur Kirin 659, du sytème d'exploitation mobile Android 8.0 Oreo, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go par Micro SD), de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3000 mAh, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un port USB Type-C.Concernant l'APN, on retrouvera un double appareil photo arrière de 16 + 2 MP et d'un appareil photo frontal de 16 MP.