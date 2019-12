Pour les enfants et les grands, voici notre sélection de jouets LEGO en promo

Nos offres LEGO de fin d'année

LEGO, un succès mondial venu du Danemark

Les plus grandes licences déclinées en LEGO

Des packs pour les plus grands à exposer chez soi

LEGO. En voilà une marque qui parle à la fois aux petits et grands depuis plusieurs générations. Qui n'a pas, une fois dans sa vie, pris le temps de monter une petite construction et d'être très heureux d'en être venu à bout ? La marque ne s'est jamais aussi bien portée qu'en cette année 2019 et nous vous proposons une sélection de kits LEGO pour créer et construire en famille durant toute l'année.Aujourd'hui tout le monde connait la marque LEGO mais peu de gens savent d'où viennent ces petites briques de couleur souvent imitées mais jamais égalées. C'est en 1932 que Ole Kirk Christiansen, artisan menuisier, fonde son entreprise de jouets en bois qui rencontra un certain succès.Mais la révélation vint en 1949, alors que le plastique commençait à s'imposer comme le matériau de référence, que l'entrepreneur inventa un procédé de cylindres auto-bloquants permettant de les empiler et de les assembler. La brique LEGO était née. Si durant les premières années les ventes étaient modestes, les clients d'alors étant circonspects devant ces jouets d'un genre nouveau, les années 60 marquent le début d'un succès mondial qui ne se démentira plus par la suite. L'apparition des roues en briques LEGO, qui permettaient de construire des véhicules et décuplent les possibilités créatives offertes par la marque.La marque n'a cessé de se renouveler pour à la fois toucher les petits avec les fameux kits de pompiers, mais également les adultes avec des reproductions en briques LEGO de monuments célèbres comme l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Les possibilités sont sans limites et LEGO propose des dizaines de références chaque année à son catalogue, à la fois pour continuer à amuser les enfants mais également pour contenter les fans les plus assidus de la marque et les collectionneurs.Si LEGO reste aujourd'hui le leader incontestable de la vente de jouets en France et dans le monde, c'est également pour ses nombreux accords commerciaux passés avec les studios de cinéma. Dans les années 2000, l'entreprise danoise avait créé ses propres marques, comme Bionicle qui ont connu un très grand succès, mais l'aventure n'a duré que quelques années et la marque a du faire face à la pire crise de son histoire.C'est à ce moment que LEGO a commencé à passer des accords avec les majors à commencer par Star Wars. Quoi de mieux que la licence la plus populaire de la planète pour relancer les ventes? LEGO ne s'est pas trompé et a pu compter sur le bestiaire et le nombre de vaisseaux et de designs tout simplement hallucinant proposé par les équipes de George Lucas pour créer de nouveaux kits et toucher de nouvelles catégories d'âge dans les années 2000.Aujourd'hui LEGO a un partenariat renforcé avec Disney, et peut s'appuyer sur toutes les juteuses licences proposées par le studio aux grandes oreilles comme Pixar ou encore Marvel et les centaines de super-héros de vilains présents au catalogue. Les films d'animation Disney sont également déclinés en kits complets pour les plus petits, ainsi que les personnages iconiques dont Mickey et ses amis, un best-seller pour les plus petits.LEGO compte également sur ses propres productions et adapte ces personnages et ses petites briques au cinéma avec les films LEGO, dont LEGO Batman, un succès critique et public qui se moque gentiment du célèbre justicier et de l'univers DC Comics, récupéré aussi par le fabriquant de jouets.Enfin, LEGO propose la marque DUPLO, une ligne de constructions étudiées pour les tout-petits à partir de 2 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer à monter ses premiers LEGO et les jouets, assez gros pour ne pas être avalés et très simples à assembler, permettent aux petits et grands de s'éveiller tout en s'amusant avec leurs personnages préférés.Si l'on parle des jouets LEGO pour les enfants, il ne faut pas oublier les adultes qui ont également des kits spécialement pour eux. Ces modèles sont souvent bien plus complexes et possèdent des centaines de pièces pour réaliser des constructions aux plus infimes détails.On pense par exemple à un modèle du Faucon Millenium, le célèbre vaisseau de Han Solo dans les films Star Wars, qui était une véritable oeuvre d'art composé de 7541 pièces et vendu dans une boite de prestige. Le modèle était accompagné de nombreux personnages et respectait le design de ce vaisseau culte dans les moindres détails.LEGO propose également une gamme Architecture consacrée aux monuments historiques et ces constructions peuvent être exposées dans son salon ou une pièce dédiée. Vos amis seront ébahis par la qualité de ces fabrications et pourront vous féliciter pour les heures de montage et la patience requise à leur montage.Le fabricant de jouets propose enfin des packs intermédiaires, à réaliser en famille. Car LEGO n'oublie jamais qu'il est une marque de jouets et permet de construire et de s'amuser ensemble. Certaines maisons ou lieux emblématiques de films demanderont un certain temps à être mis sur pied, de quoi passer de nombreux dimanches pluvieux en famille.Découvrez dés à présent toutes les offres consacrées à la marque LEGO. Car même si les fêtes se terminent dans quelques jours, il n'y a pas de date précise pour faire l'acquisition d'un kit de briques et pour construire le week-end des kits toujours plus complexes, toujours plus hauts et toujours plus détaillés. Grace à des prix en baisse sur de nombreuses références, vous ferez plaisir à tous les membres de votre famille et passerez un hiver sous le signe de l'amusement et de la créativité.