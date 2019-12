Promo sur ce téléviseur LED 4K UHD 55'' LG à 399,99€ au lieu de 599€ chez Cdiscount

Près de 200 euros de remise sur le LG 55UK6200 chez Cdiscount

Utilisez vos applis préférées avec la fonction Smart TV

En cette veille de week-end, la Team Clubic Bons Plans vous suggère d'aller sur le site Cdiscount où l'enseigne française virtuelle de high-tech permet à ses membres de se procurer en promotion le LG 55UK6200.Affiché en temps normal à 599 euros, le téléviseur voit son prix chuter à 399,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de près de 200 euros de la part du site marchand.À titre d'information, des frais de port à hauteur de 9,99 euros sont appliqués en point retrait ou en Mondial Relay. Afin d'éviter de payer de supplément, il y a le programme Cdiscount à volonté qui vous permet de bénéficier de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être intéressés, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Le téléviseur LG 55UK6200 possède un écran de 55 pouces (diagonale de 139 cm) proposant des images en UHD 4K. La technologie 4K offre une résolution de 3840 x 2160 pixels.Par câble Ethernet ou sans fil grâce au Wifi, la Smart TV permet d'accéder à une grande diversité d'applications issues d'internet : vidéo à la demande, jeux en streaming ou encore replay TV.Côté connectique, on retrouvera notamment 3 prises HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet LAN et 1 sortie audio numérique optique. Cela vous permet de connecter vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.