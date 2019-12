Accompagnez votre cadeau multimédia avec ce clavier Logitech K400 Plus à 16,99€ au lieu de 49,99€

Le clavier Logitech K400 Plus en promo chez Cdiscount

Pas besoin d'une souris filaire ou sans fil

C'est donc sur le site Cdiscount qu'il faudra se tourner pour acquérir le clavier sans fil Logitech K400 Plus à exactement à 16,99 euros; soit 33 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.À titre d'information, des frais de port à hauteur de 3,99 euros sont appliqués pour un retrait du produit en point relais. Pour éviter de payer ce complément, il y a le programme Cdiscount à volonté qui vous permet de bénéficier de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être intéressés, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Le Logitech K400 Plus est un clavier multimédia qui dispose notamment d'un pavé tactile de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres pour assurer une connexion maximale. Cela vous permet de ne pas utiliser de souris filaire ou sans fil.Le clavier signé Logitech a été conçu pour des appareils tournant sous Windows 7, Windows 8, Windows 10 (et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS. La configuration du clavier K400 Plus est assez simple : il suffit de brancher le récepteur compact Unifying à un port USB et vous pouvez commencer immédiatement à profiter pleinement de votre système multimédia.