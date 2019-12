Smartphone Xiaomi Mi Mix 3 à 279€ au lieu de 329€ grâce à une ODR chez Cdiscount

Le Xiaomi Mi Mix 3 en promotion sur Cdiscount

Les caractéristiques principales du smartphone

C'est donc sur le site Cdiscount que l'on peut se procurer le Xiaomi Mi Mix 3 à moins de 280 euros. Alors que son prix de vente conseillé est de 529 euros lors de sa commercialisation, le smartphone voit son tarif baisser à seulement 279 euros ; soit 200 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 50 euros de réduction via une ODR valable jusqu'au 31 décembre 2019. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison du smartphone en point relais. En général, il faut compter 5 jours en moyenne pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre CDAV. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme Cdiscount à volonté en cliquant sur ce lien Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du smartphone.Disponible dans un coloris noir ou bleu, le Xiaomi Mi Mix 3 dispose d'un écran AMOLED de 6,39 pouces (avec une définition Full HD+ et une résolution de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Snapdragon 845 (8 coeurs cadencés à 2,8 GHz avec GPU Adreno 630), de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go de stockage interne (non extensible) et d'une batterie de 3200 mAh (avec la technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 et 4.0+).Côté APN, on retrouve un capteur avant Sony Exmoor RS IMX576 de 24 MP et un double capteur arrière Sony Exmoor RS IMX363 de 12 + 12 MP. Enfin, pour la connectique, le capteur d'empreintes digitales et l'interface USB Type-C sont notamment de la partie.Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à faire un tour sur notre test consacré au Xiaomi Mi Mix 3