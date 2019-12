Idée cadeau de Noël : jeu physique et numérique Lego "Le bus scolaire paranormal" à 49,90€

Le set LEGO "Le bus scolaire paranormal" à moins de 50 euros sur Cdiscount

Un jeu de construction interactif de chasse aux fantômes

Rendez-vous donc sur la plateforme française de Cdiscount pour vous procurer le set LEGO Le bus scolaire paranormal (référence 70423) à exactement 49,90 euros ; soit 5 euros moins cher par rapport à d'autres sites marchands français.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts si la livraison du set LEGO en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Commercialisé en juillet 2019 et idéal pour des enfants dont l'âge est compris entre 8 et 15 ans (voire plus pour ceux et celles qui sont encore jeunes dans leur tête), "Le bus scolaire paranormal" est un jeu de construction interactif de chasse aux fantômes qui contient exactement 689 pièces.Les jeunes constructeurs, qui sont plongés dans une expérience de réalité augmentée, peuvent télécharger une application afin de scanner leur construction avec un smartphone ou une tablette pour lui faire prendre vie. L'interaction avec le modèle physique entraîne alors l'apparition d'évènements dans l'application. Au programme également : des mises à jour continues, un nouveau chef fantôme à combattre, des mystères à résoudre, des objets à trouver, des jeux et des fantômes à collectionner.Pour information, le set comprend 6 personnages : le héros Jack Davids et l'héroïne Parker L. Jackson ; J.B. la talentueuse scientifique ; les ouvriers Nanna et Bill ; ainsi que Spencer, le chien fantôme de Jack Davids.