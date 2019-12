A un prix jamais vu, le Xiaomi Redmi Note 8 3Go 32Go est à seulement 134,99€ chez Cdiscount

Un prix exceptionnel pour le Redmi Note 8

Un entrée de gamme d'excellente facture

Nous allons faire un tour chez Cdiscount pour ce bon plan extrêmement intéressant. Le site bordelais propose le paiement en quatre fois sur cet article, soit 34,55€ au moment de l'achat puis 34€ par échéance. Vous aurez même la possibilité de recevoir votre commande sous un jour ouvré si vous activez votre abonnement au service Cdiscount à volonté. Un essai gratuit est offert puis la première année coûte 29€. La garantie sur ce produit est valable pendant deux ans et des protections supplémentaires contre la casse ainsi que le vol peuvent être sélectionnées. Maintenant, voyons ce que ce smartphone a dans le ventre.Le Xiaomi Redmi Note 8 dispose d'un écran avec une diagonale de 6.3 pouces pour une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, il accueille un processeur Qualcomm Snapdragon 665, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Une telle configuration vous obligera a faire des concessions mais ce mobile fera largement le travail lorsqu'il s'agira de passer d'une application à l'autre ou naviguer sur internet. Vous pouvez être rassuré, il tient la route !Passons rapidement sur les photos qui sont assurées par quatre capteurs positionnés à l'arrière du Xiaomi Redmi Note 8. Nous y trouvons un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro atteignant 2 mégapixels et un capteur de profondeur à 2 mégapixels également. Pour vos selfies, un ultime module de 13 mégapixels est de la partie. Terminons sur la batterie 4000 mAh qui est compatible avec la charge rapide 18 W. Une qualité immense pour un mobile aussi abordable.Ce Xiaomi Redmi Note 8 est à la portée de toutes les bourses. Il saura se montrer à la hauteur de vos attentes dans la plupart des domaines. Toutes les fonctionnalités attendues sur un smartphone en 2019 sont présentes comme la charge rapide et le capteur d'empreintes digitales. À un tel prix, vous auriez tort de vous en priver !