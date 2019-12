Idées cadeaux de Noël : casque Bluetooth JVC à moins de 20€ grâce à une ODR chez Cdiscount

Cdiscount : le casque JVC HA-S70BT-B-E à seulement 19,99 euros (avec ODR)

Jusqu'à 24 heures en autonomie

Il faudra donc se rendre sur le site Cdiscount pour acheter en promotion le JVC HA-S70BT-B-E.Alors qu'il est vendu en temps normal à 99 euros, le casque bluetooth voit son prix chuter à 19,99 euros ; soit près de 65 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 15 euros de réduction par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 15 janvier 2020. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts si la livraison du casque en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Le JVC HA-S70BT-B-E est un casque sans fil de type circum-aural qui dispose d'une structure pivotante et pliable à plat et d'un transducteur à aimant néodyme.Avec une portée de transmission de 10 mètres, le casque JVC embarque une autonomie de 24 heures (pour un temps de recharge de 3,5 heures). Si la batterie est à plat, il vous suffit de brancher le câble (micro-USB 1.2m) pour continuer à écouter votre musique.D'un poids de 195 grammes, le casque possède une touche pour baisser le son ou mettre la musique en pause afin de téléphoner ou de prendre un appel, via le Bluetooth.