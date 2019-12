Cyber Monday Cdiscount : Apple iPhone XR à 569€ au lieu de 599€

L'iPhone XR en promotion chez Cdiscount

Profitez du savoir-faire d'Apple pour ce Cyber Monday 2019

L'iPhone XR est un excellent produit pour profiter de la dernière version d'iOS et d'un mobile relativement récent sans avoir besoin de dépenser un SMIC. Alors qu'on le trouve généralement au prix de 599 euros de nos jours, il passe à 569 euros aujourd'hui sur Cdiscount en marge du Cyber Monday. Le produit est éligible Cdiscount à volonté et la livraison à domicile standard est gratuite. Notez qu'il s'agit ici de l'iPhone XR dans sa configuration 64 Go de mémoire interne et coloris noir qui est concerné par cette offre.L'iPhone XR est la proposition entrée de gamme d'Apple de l'année 2018. Pour les performances, il bénéficie du même SoC A12 Bionic avec procédé de gravure 7nm FinFET qu'on retrouve sur les XS et XS Max. La puce est associée à un 3 Go de RAM pour la gestion des tâches et à une batterie de 2942 mAh pour l'autonomie. Comme d'habitude avec la firme de Cupertino, tout est optimisé aux petits oignons pour trouver un bon compromis entre puissance et tenue de la batterie. C'est pour cela que les iPhone n'ont pas besoin d'une fiche technique aussi impressionnante que les smartphones Android haut de gamme.L'iPhone XR propose aussi un écran LCD IPS de 6,1 pouces avec définition 1792 x 828 pixels (326 ppp) avec un ratio écran-corps de 79%. En haut, la désormais traditionnelle encoche des iPhone est bien présente. Elle loge un capteur photo pour les selfies et un système de scanner 3D pour Face ID, la fonctionnalité de reconnaissance faciale rapide et sécurisée qu'Apple aime mettre en avant. Au dos, la partie photographie est assurée par un module de 12 mégapixels avec OIS (stabilisation) et ouverture f/1,8.Pour plus de précisions sur cet appareil, nous vous invitons à consulter notre test complet de l'iPhone XR . Avec une note de 4,5/5, il a pleinement convaincu la rédaction.