Black Friday 2019 Cdiscount : Samsung Galaxy S10e 128Go à moins de 450€

Le Galaxy S10e à petit prix

Un écran compact poinçonné

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leUn smartphone Samsung de la gamme S, c'est forcément cher ? Plus depuis cette année : le constructeur sud-coréen a pensé aux petits budgets avec un modèle abordable financièrement : le Galaxy S10e. Un mobile qui est de plus en promotion chez Cdiscount, où il est disponible pour moins de 450 euros. Le produit est éligible Cdiscount à volonté et la livraison est gratuite en France métropolitaine. Vous avez la possibilité de choisir une option pour être livré dès le lendemain pour une commande passée avant 14h et le surlendemain une fois cet horaire passé. C'est ici le coloris noir prisme qui est proposé à ce tarif.Comme sur les S10 et S10+, la dalle du Galaxy S10e hérite d'un poinçon pour loger le capteur photo frontal. Mais contrairement à ses grands frères, il est équipé d'un écran flat et non incurvé, ainsi que compact (5,8 pouces). Un appareil qui est donc très facile à prendre en main. L'écran AMOLED, propose une définition FHD+ de 2280 x 1080 pixels (438 ppp) et recouvre 86% de la face avant grâce aux fines bordures qui l'entourent. Le lecteur d'empreintes est positionné sur la tranche latérale du mobile.Les performances sont assurées par un SoC Exynos 9820 gravé en 8nm épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. L'autonomie est quant à elle confiée à une batterie de 3100 mAh compatible avec une recharge jusqu'à 15W via port USB-C. Les recharges sans fil et inversées sont également de la partie, des caractéristiques premium. On a bien sûr droit à l'excellente interface One UI basée sur Android 9 Pie. Et pour la photo, c'est un double capteur composé d'un module 12 MP à ouverture variable (f/1.5 ou f/2.4) et d'un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2) qui est en charge.Pas encore convaincu ? Allez donc consulter notre test du Galaxy S10e pour avoir un meilleur aperçu de notre ressenti avec le smartphone.