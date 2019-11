Idée cadeau de Noël : le Xiaomi Mi 9T pro pour seulement 319,99€ chez Cdiscount

Une (bonne) affaire de pro

Complet et bluffant

Cet habitué de notre section consacrée aux bons plans revient par le biais d'une promotion proposée par Cdiscount. Vous le savez peut-être déjà mais le site bordelais met le paiement en quatre fois à votre disposition. Pour cet article, comptez 81,91€ au moment de l'achat puis 81€ par échéance. La livraison est offerte et les adhérents Cdiscount à volonté (CDAV) recevront leur commande sous un jour ouvré. Notez que les 20 et 21 novembre, la première année est à 9€ au lieu de 29€. Maintenant que vous savez tout concernant les modalités, passons aux caractéristiques du smartphone Le Xiaomi Mi 9T Pro est doté d'un écran AMOLED 6,39 pouces (19:9) avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Cette dalle favorise une lisibilité optimale sur l'ensemble du contenu que vous lancerez. En ce qui concerne les composants, un processeur Snapdragon 855 est de la partie accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez donc lancer n'importe quel jeu sans subir le moindre ralentissement. Nous pouvons affirmer sans détour que le Mi 9T Pro est un haut de gamme au prix d'un milieu de gamme.Le mobile du constructeur chinois est également équipé d'un capteur d'empreintes très précis placé sous l'écran. La partie photo est assurée par la présence de trois capteurs à l'arrière. Nous avons un module principal de 48 mégapixels, un grand-angle à 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. À l'avant, c'est une caméra Pop-up de 20 mégapixels qui s'occupera de capturer de beaux selfies. La batterie 4000 mAh n'a pas non plus à rougir puisqu'elle peut tenir environ deux journées complètes. Sachez aussi que la recharge rapide jusqu'à 27W est prise en charge. Enfin, un prise jack 3,5 mm a aussi répondu à l'appel.Xiaomi frappe un grand coup avec son Mi 9T Pro. Ce haut de gamme s'est clairement déguisé en milieu de gamme grâce à son prix très compétitif. Ses performances sont bluffantes, la prise en main est ergonomique et la batterie tient sur la durée. Profitez de ce bon plan dès que possible !