Le Xiaomi Mi 9 SE en promotion chez Cdiscount à seulement 235,99€

Toujours des petits prix avec Xiaomi

Un mobile réussi à tous les niveaux

C'est au tour de Cdiscount de briller du côté des bonnes affaires. Le site bordelais propose toujours la livraison gratuite et le paiement en quatre fois. Ainsi, plutôt que de débourser la somme demandée au moment de l'achat, vous pourrez verser un premier montant de 60,41€ puis 60€ pour les trois autres mensualités. Un bon moyen de préserver votre budget. Bien entendu, les abonnés Cdiscount à Volonté bénéficieront de la livraison en un jour ouvré. Pour y souscrire, vous pouvez activer l'essai gratuit ou bien débourser 29€ pour la première année. À présent, passons aux performances du mobile de la marque chinoise.Le Xiaomi Mi 9 SE possède un écran Super Amoled avec une diagonale de 5.97 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 712 est de la partie. Il est accompagné par 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 64 Go. La plupart du temps, le smartphone restera fluide lorsque vous naviguerez sur internet ou sur les applications. Grâce à la puce Adreno 616, les jeux tourneront à merveille sans jamais trop subir de ralentissements. Globalement, les performances sont vraiment à la hauteur.Pour la partie photo, le Xiaomi Mi 9 SE est équipé d'un capteur 48 mégapixels dans son dos. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui se chargera de capturer vos plus beaux selfies. Notons aussi que le lecteur d'empreintes positionné sous l'écran est très précis. Enfin, faisons un point sur l'autonomie puisque la batterie 3070 mAh pourra tenir facilement deux journées entières.Avec le Xiaomi Mi 9 SE, vous profiterez d'un smartphone de qualité dans tous les domaines. Il brille particulièrement pour ses performances honorables, son autonomie monstrueuse et son écran au rendu excellent. Foncez chez Cdiscount avant que cette offre ne disparaisse. Nous aurons d'autres bons plans concernant les smartphones avant le Black Friday, donc n'hésitez pas à repasser sur Clubic.