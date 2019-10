Honor 7X Noir à 148€ au lieu de 189,99€

Un grand écran 18:9 pour plus d'immersion dans les contenus

Une fiche technique solide pour consulter le web et prendre des photos

Honor est une filiale du géant des télécoms Huawei, dont la mission est de proposer des smartphones à la fois puissants, en proposant une expérience utilisateur fluide, mais en maîtrisant les prix pour être accessible à tous les publics. Le Honor 7X en est une parfaite démonstration en proposant un design moderne et très bien fini, à base d'aluminium.L'écran Honor FullView possède une diagonale de 5,93 pouces et ne propose que de fines bordures en haut et en bas. Le capteur d'empreintes a lui été placé au dos de l'appareil pour laisser toute sa place au contenu qui s'affiche sur cette dalle 18:9 à la résolution de 2160 x 1080 pixels.Côte performances, l'appareil est équipé d'un processeur Kirin 659 8 coeurs cadencé à 2,36 GHz. Il possède également 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage pour télécharger autant de photos, de vidéos ou d'applications que vous ne le souhaitez. Sa batterie de 3 300 mAh lui confère une autonomie d'une journée et le tout fonctionne sous EMUI 5.1, la surcouche du constructeur basée sur Android 7.0.Enfin la photographie. C'est l'aspect le plus analysé d'un smartphone par les consommateurs et Honor n'a pas lésiné pour offrir aux possesseurs du 7X de nombreuses possibilités de prise de vue. Il possède deux objectifs de 16 et 2 mégapixels, permettant d'obtenir plus de détails sur chaque image mais également de réaliser des portraits avec un flou d'arrière-plan, une fonctionnalité très appréciée pour son esthétisme.Cdsicount vous propose ce smartphone qui répondra à tous vos besoins numériques quotidiens à seulement 148€. Difficile de faire une meilleure affaire avec une fiche technique de cet acabit.