Le cinéma en 4K depuis votre canapé avec ce vidéoprojecteur Acer à 475.99€ au lieu de 679,99€

Le vidéoprojecteur Acer HV832 4K en promo sur Cdiscount

Profitez du cinéma en 4K depuis votre canapé

Profitez donc de ce bon plan Cdiscount pour acquérir le vidéoprojecteur Acer HV832 4K à 475.99€ au lieu de 679,99€.Pour obtenir la remise de 204 euros (soit 30%), il suffit de saisir le code AFFAIRE30 après avoir ajouté l'article au panier.À titre d'information, les frais de port sont offerts si vous choisissez la livraison en point relais. Pour bénéficier de la livraison gratuite à domicile, il faut être membre Cdiscount à volonté. Si vous êtes intéressé(e)s par le programme CDAV du site marchand, sachez que vous pouvez le tester sans débourser un euro supplémentaire durant quelques jours puis vous rétracter si vous n'êtes pas satisfait(e)s.Transformer votre salon en une salle de cinéma, ça vous dit ? Avec le Acer HV832, vous bénéficierez d'une qualité d'image en Ultra HD 4K grâce à sa résolution native de 3840 x 2160. L'appareil dispose notamment d'une luminosité de 2200 Lumens, d'un rapport de contraste de 10000:1 et d'une autonomie de 10000 heures en mode économique.Pour la connectique, on retrouve 2 ports HDMI, 1 port vidéo composante/entrée RVB, 1 port USB (alimentation uniquement), 1 entrée de ligne audio, 1 sortie de ligne audio, 1 port mini-USB et 1 série RS-232.