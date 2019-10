Sublimez vos films préférés avec la télé Continental Edison 55" 4K en promotion

Un TV 4K Continental sous la barre des 300 euros chez Cdiscount

Un beau modèle

C'est donc Cdiscount qui propose de découvrir ce téléviseur grand format de la marque Continental Edison. Idéale pour regarder vos films préférés, cette TV LED 4K UHD de 55 pouces (référence CELED55KP19B7) passe sous la barre des 300 euros et est affilée au prix de 299,99 euros.Des frais de port à hauteur de 9,99 euros s'appliquent pour une livraison en point retrait. Par contre, les membres Cdiscount à volonté bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour tester gratuitement le programme CDAV pendant quelques jours, il suffit ce cliquer ici Ce modèle embarque donc un écran 4K de 140 centimètres. Il propose une résolution de 3840 x 2160 pixels et il est équipé d'un rétroéclairage par LED et d'un tuner TV numérique (DVB-C, DVB-T, DVB-T2).Pour la connectique, il dispose notamment de 3 ports HDMI, d'une entrée audio/vidéo composite, de 2 ports USB 2.0, d'une sortie audio numérique (optique) et d'une prise pour le casque.Le produit vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessous.