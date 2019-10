Disque dur externe Western Digital 4To à moins de 100€ chez Cdiscount

Le WD Elements de Western Digital en promo sur le site Cdiscount

Un disque dur externe avec connexion USB 3.0

En ce mercredi 23 octobre 2019, on vous invite donc à prendre la direction de la plateforme française Cdiscount où le site marchand propose actuellement le WD Elements de Western Digital d'une capacité de 4 To à 99,99 euros ; soit une remise immédiate de 56 euros de la part de Cdiscount.En ce qui concerne les frais de port, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais. Pour les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme Cdiscount à volonté , sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant quelques jours.Le disque dur portable WD Elements (référence WDBU6Y0040BBK-WESN) est doté d'un port USB 3.0 et offre surtout un espace de stockage toujours disponible lors de déplacements, une capacité massive, des vitesses de transfert de données élevées et la connectivité universelle.Il est compatible avec les nouveaux appareils USB 3.0 et rétrocompatible avec ceux équipés du format USB 2.0. Formaté en NTFS, le WD Elements est notamment utilisable sur les systèmes d'exploitation Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7.Enfin, l'accessoire mesure 11,18 x 8,13 x 2,08 centimètres et pèse 236 grammes.