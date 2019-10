PC portable HP 15-dw0080nf à 399,99€ au lieu de 459,99€

Un PC portable HP de 15 pouces à moins de 400 euros

Intel Core i3 et gros stockage au programme

On vous donne donc rendez-vous sur le site Cdiscount pour vous procurer le PC portable HP 15-dw0080nf au tarif promotionnel de 399,99€, soit 60 euros de moins par rapport à d'autres sites marchands.La livraison en point relais est gratuite. En général, il faut compter 4 jours (au minimum) pour la réception du colis. À noter que les membres CDAV bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui veulent adhérer au programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement durant quelques jours Explorons désormais les caractéristiques principales du HP 15-dw0080nf.Le PC portable est équipé d'un écran 15.6" HD TN antireflet à bords fins (résolution 1366 x 768px), d'un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U / 2.3 GHz, d'une carte graphique Intel HD Graphics 620, d'une mémoire vive de 4 Go, d'un disque dur de 1 To + 128 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Pour la conenctique, on retrouve 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port USB-C 3.1 Gen 1, 1 port HDMI, 1 port LAN et 1 prise combo casque/microphone.