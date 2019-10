🔥 Tablette tactile ACER Iconia B3-A50FHD-K59P - 10,1" à 175,96€ au lieu de 219,95€

Profitez d'un super prix sur la tablette Iconia d'Acer

Une tablette tactile simple et efficace

Cdiscount vous propose de bénéficier d'une réduction de moins 20 % sur la tablette tactile Acer Iconia B3-A50FHD-K59P. Affichée à 219,95€, c'est grâce à un code promo que vous pourrez faire baisser le montant de l'appareil qui atteindra ainsi le petit prix de 175,96€. Voici le fameux code à inscrire avant de procéder au paiement : AFFAIRE20. Comme on vous le disait plus haut, cette offre ne dire que jusqu'à aujourd'hui - mardi 15 octobre - à 16h01, alors, si vous êtes intéressé par l'Iconia B3-A50FHD-K59P, nous n'avons qu'un seul mot à vous dire : foncez !En commandant sur Cdiscount avant 14h, vous pouvez choisir de recevoir votre tablette chez vous dès demain. Si vous préférez échelonner votre paiement sur plusieurs mois, c'est tout à fait possible, l'enseigne bordelaise propose en effet de régler votre achat en 4 fois, en échange de quelques frais supplémentaires.La tablette Iconia d'Acer arbore un grand écran de 10,1 pouces IPS TFT qui bénéficie d'un rétroéclairage par LED et affiche une définition de 1920 x 1200 pixels. Ces atouts en font la partenaire idéale pour regarder vos films et séries préférées, pour admirer vos plus belles photos ou simplement pour lire confortablement la presse. Vous pourrez également lancer des jeux vidéos à partir de votre tablette tactile à condition qu'ils ne soient pas trop gourmands.Sous ce joli capot, on découvre le processeur quadricœur MediaTek MT8167A à 1.5 GHz mais aussi 2 Go de RAM et un espace de stockage pouvant atteindre les 32 Go. Au besoin, il est possible d'ajouter une carte micro SD ou microSDXC. L'Iconia tourne sous le système d'exploitation Android 8.1 (Oreo). Vous pourrez brancher votre casque filaire grâce à sa mini prise de 3,5 mm.L'Iconia d'Acer est un produit destiné à tous ceux qui cherchent une tablette de qualité et sans fioritures.