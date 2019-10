🔥 Apple MacBook 12" Retina à 1127,99€ au lieu de 1499€

Le MacBook 12" à 1127,99€ grâce au code promo AFFAIRE20

MacBook 12 pouces avec écran Retina

C'est donc sur la plateforme Cdiscount que l'Apple MacBook 12" bénéficie d'une belle réduction. Vendu normalement à 1499 euros, le laptop voit son prix baisser à 1127,99 euros ; soit 89 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 20% de rabais par l'intermédiaire du coupon AFFAIRE20. Le code promotionnel est à saisir après avoir ajouté l'article au panier.Et ce n'est pas tout ! À l'heure on l'écrit ce post, une offre spéciale vous permettant d'avoir une réduction supplémentaire est mise à disposition par Cdiscount. Pour se faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" situé juste en dessous de celui de l'ajout du panier. Vous bénéficierez ainsi d'une petite ristourne non négligeable.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du produit.Le MacBook de la marque à la pomme dispose d'un écran Retina rétroéclairé par LED de 12 pouces avec technologie IPS (résolution native de 2304 x 1440 pixels), d'un processeur Intel Core m3 (7ème génération) 1.2 GHz, d'une carte graphique Intel HD Graphics 615, d'une mémoire vive de 8 Go et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD.Pour la connectique, on retrouvera notamment un port USB-C 3.1 Gen 1, un DisplayPort 1.2, une sortie casque, le Wifi 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 4.2.