Télévision 4K à moins de 500€ ? C'est possible, voici notre sélection

Des formats d'image pour différents budgets !

Des téléviseurs 4K avec la technologie UHD

Note importante et surtout non négligeable : par rapport aux modèles de TV suggérés dans cette sélection, des frais de port peuvent éventuellement s'appliquer. Pour éviter de payer des frais de livraison supplémentaires, sachez qu'il existe le programme Cdiscount à volonté. Ce programme, plus connu sous le nom de CDAV, vous permet d'avoir les frais de port offerts pour une livraison à domicile. Pour cela, il faut donc adhérer au programme et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours en cliquant ici Prenons donc la direction de Cdiscount qui propose ce modèle de la marque CONTINENTAL EDISON à 199,99 euros.Pour ce prix, vous donc une TV 4K disposant de 3 ports HDMI, d'une entrée VGA, d'une entrée audio/vidéo composite, de 2 ports USB, d'une sortie audio numérique (optique) et d'une entrée de ligne audio.Le téléviseur équipé d'un écran de 43 pouces (diagonale de 109 cm, avec une résolution de 3840 x 2160 pixels) intègre un tuner TV numérique composé du DVB-C, du DVB-T et du DVB-T2.Continuons notre sélection avec la HAIER LEU55V300S. Vendu normalement à 699 euros, le téléviseur voit son prix chuter à 299,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 399 euros de la part du site marchand.À l'inverse du premier modèle cité ci-avant, le téléviseur HAIER LEU55V300S de 55 pouces dispose de la technologie Smart TV. Cette dernière vous permet de regarder des contenus en 4K par l'intermédiaire de vos applications préférées comme Youtube et Netflix.Pour la connectique, on retrouve notamment 1 entrée vidéo/audio composant, 3 ports USB 2.0, 4 ports HDMI, 1 entrée VGA, 1 sortie de ligne audio, 1 prise pour le casque, 1 sortie audio numérique (optique).Pour notre troisième et avant-dernier produit, voici le HISENSE H58A6050. Ce téléviseur de 58 pouces fait l'objet d'une vente flash jusqu'à ce soir à 23h59 et est vendue à 399,99 euros ; soit 100 euros de moins par rapport à son prix initial.La TV de la marque HISENSE dispose notamment de deux haut-parleurs de 10 W chacun, soit un total de 20 Watts. Elle est aussi équipée d'un port LAN pour pouvoir la relier à votre box Internet. Et pour la connectique, vous avez 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrée de ligne audio, 1 entrée vidéo composite et 1 sortie audio numérique (optique).Enfin, terminons cette sélection avec la TCL 65DP600 qui dispose d'une diagonale de 164 cm. Ce modèle Ultra Slim s'intégrera parfaitement dans votre salon.À l'instar des autres modèles présentés ci-avant, le téléviseur embarque la technologie Smart TV, qui, pour rappel, a été conçue pour télécharger vos applications préférées.Le 65DP600 de chez TCL est ici vendu à 499,99 euros.Notre sélection est désormais finie et vous savez (presque) tout.En fonction de votre budget (200, 300, 400 ou 500 euros), vous trouverez une TV 4K adaptée à vos besoins. Pour vos achats, n'hésitez surtout pas à consulter les différents modes et délais de livraison avant de passer à l'étape de validation de votre panier.