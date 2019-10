🔥 PC et smartphone Asus R543UA-DM2077T + Zenfone Live 32 Go à 499,99€ au lieu de 749,99€

Asus : un PC portable et un smartphone à moins de 500 euros

pc portable : les meilleures ordinateurs portables, ultrabook et 2-en-1 Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Notre comparatif des meilleurs pc portable

Tout ce qu'il faut savoir sur les deux produits

La Team Clubic Bons Plans vous donne donc rendez-vous sur le site Cdiscount qui propose un bundle Asus comprenant le PC portable R543UA-DM2077T et le Zenfone Live L2 pour moins de 500 euros.Vendu normalement à 749,99 euros, le pack voit son prix baisser à 499,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 249 euros de la part du site marchand.Comme d'habitude, lors de l'étape du panier, il faut privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Vous ne débourserez pas un euro supplémentaire pour les frais de port.Après avoir évoqué l'offre ci-dessus, passons désormais aux caractéristiques des deux produits concernés.Le PC portable Asus R543UA-DM2077T dispose d'un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U / 2.3 GHz, de 6 Go RAM (1 x 2 Go + 4 Go soudé), d'un écran Full HD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel HD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits. Le laptop est garanti durant 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).Quant au Zenfone Live L2, le smartphone de chez Asus (proposé dans un coloris Bleu Moonlight) est équipé d'un écran de 5,5 pouces (résolution 1440 x 720 pixels), de 2 Go de RAM, de 32 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go par micro SD), d'un capteur avant de 5 MP, d'un capteur arrière de 13 MP, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 430 Octo-Core 1.4 Ghz et du système d'exploitation mobile Android 8.0 Oreo.