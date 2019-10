La Samsung Gear S3 Frontier Dark Grey à moins de 190 euros

Une montre connectée destinée aux sportifs et aux sportives

On vous donne donc rendez-vous sur la plateforme Cdiscount pour vous procurer la montre connectée Samsung Gear S3 Frontier Dark Grey à 189€ au lieu de 349€ ; soit 160 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour la livraison gratuite, il est conseillé de choisir le retrait du produit en point relais. En ce qui concerne la livraison à domicile, celle-ci est gratuite pour les membres Cdiscount à volonté.Si vous n'êtes pas encore adhérent au programme, sachez que vous pouvez le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici La Samsung Gear S3 Frontier Dark Grey a été conçue pour les sportifs et les sportives exerçant des activités comme la course à pied, le golf ou le vélo. Grâce à la Gear S3 et son GPS intégré, vous gardez facilement un oeil sur vos évolutions. Elle vous accompagnera aussi partout avec sa batterie de 380 mAh qui dure plusieurs jours sans recharge et sa résistance à l'eau selon la norme IP68.Pour les caractéristiques, la montre connectée est notamment équipée d'un écran circulaire Super AMOLED de 1.3", d'un cadran rotatif, d'un bracelet en silicone noir et des applications de communication comme les Emails, les Messages ou encore les Contacts.