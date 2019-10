🔥 PS4 500 Go Noire + God of War + Call Of Duty Black Ops 4 + Red Dead Redemption 2 + NBA 2K20 + code Fortnite à 299,99€ au lieu de 459,99€

Une PS4 ne vient jamais seule

Adieu vie sociale, merci Cdiscount ;-)

Nous sommes chez Cdiscount pour cette bonne affaire très juteuse. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous permet une nouvelle fois de payer votre commande en quatre fois, soit 76,79€ au moment de l'achat puis 76,78€ par mois. Avec Cdiscount à Volonté (essai offert puis 29€ pour la première année), la livraison à domicile en un jour ouvré sera tout bonnement gratuite. Enfin, vous aurez deux semaines pour changer d'avis si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre console. Maintenant, passons au contenu gargantuesque de ce pack.Premièrement, nous retrouvons une PS4 noire équipée d'un disque dur d'une capacité de 500 Go. Une manette Dualshock 4 est également comprise dans ce bundle. Cette PS4 Slim est compatible avec la technologie HDR sur certains jeux (à condition de posséder un téléviseur qui supporte aussi cette fonctionnalité). Fortnite est également à l'honneur puisqu'un code vous permettra de télécharger le pack Neo Versa et 2000 V-Bucks. Mais le célèbre battle royale d'Epic Games n'est pas le seul à s'illustrer sur cette promotion.Ainsi, quatre autres jeux sont de la partie. Tout d'abord, l'excellent God of War vous fera vivre une épopée époustouflante au cœur de la mythologie nordique en compagnie de Kratos et de son fils Atreus. Call of Duty: Black Ops 4 répond également présent. Cet épisode est exclusivement orienté vers le multijoueur. Vous pourrez aussi profiter de la simulation de basket ultime NBA 2K20. Enfin, les contrées sauvages du Far West vous attendent dans Red Dead Redemption 2 . Ainsi, des centaines d'heures de jeu vous tendent les bras.Le rapport qualité / prix de ce pack est tout simplement imbattable. En plus de la PS4, vous pourrez profiter de quatre jeux complets supplémentaires et d'un beau bonus pour Fortnite, le tout pour moins de 300€. N'hésitez pas une seule seconde si vous cherchiez une console abordable et riche en contenu.