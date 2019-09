🔥 Les 7 jours Samsung : toutes les meilleures offres smartphone, Smart TV et barre de son

Une semaine de bonheur avec Samsung

4 offres à ne pas manquer lors des 7 jours Samsung

Les promotions que vous allez découvrir se déroulent dans le cadre des 7 jours Samsung. Ces journées spéciales sont organisées par Cdiscount . Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition certains avantages dont la possibilité de payer chaque produit en quatre fois. La location moyennant un tarif mensuel est parfois proposée. Consultez bien la page de chaque article pour en savoir plus. Enfin, les abonnés au service Cdiscount à Volonté pourront recevoir leur commande chez eux gratuitement en un jour ouvré.Dans cette sélection, vous trouverez deux smartphones, une Smart TV et une barre de son. Tous appartiennent à la marque sud-coréenne. Vous serez donc confrontés à des produits de qualité en promotion durant une période limitée. Ainsi, ne perdons pas une seconde de plus et passons aux appareils concernés.Débutons avec le smartphone Samsung Galaxy S10e vendu à 629€ au lieu de 729€. Pour bénéficier de ce prix, vous devrez passer par cette offre de réduction d'une valeur de 100€. Ce mobile dispose d'un écran Amoled 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Exynos 9 Series 9820 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le capteur photo arrière de 12 mégapixels permet de capturer des vidéos en 4K et celui en frontal atteint 10 mégapixels. En ce qui concerne la batterie 3100 mAh, elle tiendra environ une journée pour une utilisation classique du mobile. Le Galaxy S10e est un smartphone compact doté de performances excellentes, d'un écran bien calibré et d'une partie photo très convaincante.Continuons avec le mobile Samsung Galaxy A50 disponible à 339€. Faisons le tour du propriétaire en évoquant l'écran Super Amoled 6.4 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Exynos 9610 répond présent tout comme 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. À l'avant comme à l'arrière, un capteur 25 mégapixels est de la partie. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos en Full HD. Pour ce qui est de la batterie 4000 mAh, elle vous offrira une autonomie de 48 heures si vous ne forcez pas trop sur les applications gourmandes en ressources. Une fois de plus, les performances sont au rendez-vous en compagnie d'une autonomie monstrueuse et d'un design très réussi.Place à la Smart TV Samsung QLED commercialisée à 890€ au lieu de 1308,27€. En plus de cette grosse ristourne, vous aurez droit à un écran 4K UHD avec une diagonale de 55 pouces (138 centimètres). La technologie HDR 10+ est à l'ordre du jour tout comme la technologie d'amélioration du mouvement 3000 Picture Quality Index. Dans la partie réservée à l'interface, vous pourrez utiliser jusqu'à 4 ports HDMI, 2 USB, une entrée réseau et une sortie audio numérique optique. Deux haut-parleurs de 10 Watts sont intégrés. Bref, vous pourrez apprécier tous vos programmes avec une qualité optimale et des applications comme Netflix ou encore YouTube sont présentes.Enfin, terminons sur le barre de son Samsung HW-MS650 à 269,99€. Cet exemplaire vous fera profiter d'un son puissant (180W) avec une simple barre très compacte. Elle possède la technologie Distortion Cancelling qui élimine la distorsion sonore pour obtenir un son totalement pur. Vous pourrez choisir de l'activer ou de la désactiver. Ce modèle est équipé de 9 haut-parleurs indépendants puisque chacun possède son propre amplificateur. La barre de son peut se connecter en Bluetooth directement à votre téléviseur. Vous pourrez aussi passer par votre smartphone pour écouter vos musiques favorites. Une valeur sûre !Profitez bien de ces 7 jours Samsung et nous vous souhaitons une agréable semaine sur Clubic.