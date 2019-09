🔥 Xiaomi Redmi Note 7 disponible à mois de 150€ !

Le Xiaomi Redmi Note 7 à petit prix chez Cdiscount

Un smartphone avec beaucoup de points forts

On se dirige donc vers l'enseigne bordelaise Cdiscount pour découvrir cette belle offre promotionnelle dont bénéficie ces jours-ci le Redmi Note 7 de chez Xiaomi. Ce smartphone jouissait déjà d'un très bon rapport qualité/prix, mais avec cette nouvelle offre à 149,90€, c'est carrément une affaire à ne pas rater. C'est le joli modèle en bleu neptune à 32 Go que vous pourrez acquérir à ce prix.En passant commande chez le commerçant en ligne Cdiscount, vous pouvez bénéficier du paiement en 4 fois moyennant quelques euros supplémentaires. Si vous êtes impatient de recevoir votre nouveau smartphone, sachez qu'il peut vous être livré le lendemain de votre achat si vous commandez avant 14h. Sinon, il arrivera chez vous ou dans votre point retrait le surlendemain.Le Redmi Note 7 de la marque chinoise Xiaomi a de nombreux atouts pour convaincre. Notons, tout d'abord, la qualité de son écran de 6,3 pouces qui offre définition atteignant les 2280 x 1080 pixels et une belle luminosité de 500 nits. Sa discrète encoche en forme de U libère de la place sur l'écran et permet ainsi un confort d'utilisation très appréciable, notamment lorsque l'envie prend à l'utilisateur de regarder des vidéos ou de lancer une session de gaming.Sous la capot, le Note 7 embarque le Snapdragon 660 qui est un processeur robuste et tout à fait performant. Pour compléter ce charmant tableau, la batterie est excellente. Elle dispose en effet d'une capacité de 4 000 mAh qui tiendra le smartphone en éveil pendant plus de 2 jours. La partie photo laisse une impression plus mitigée, mais fait tout de même le job pour un si petit prix en proposant un capteur d'une résolution de 48 mégapixels.Les Redmi Note ont l'habitude d'afficher des prix très compétitifs mais avec cette promotion sur le Note 7, Cdiscount franchit une nouvelle étape en passant le smartphone sous la barre des 150€. Un prix imbattable pour un appareil de cette qualité.