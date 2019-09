🔥 PC portable, smartphone, casque audio : nos bons plans préférés de la rentrée

Une rentrée du bon pied avec Cdiscount et Boulanger

Nos 4 bons plans préférés de la rentrée

Bien souvent, la rentrée est aussi synonyme de grosses dépenses. Que ce soit pour les cours ou dans le cadre de votre travail, vous avez peut-être besoin d'un nouvel ordinateur ou même d'un smartphone neuf pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes. Nous sommes donc allés chez Cdiscount et Boulanger (paiement en plusieurs fois disponible) pour dégoter les promotions les plus attrayantes de ces derniers jours. Vous allez forcément trouver un article qui vous conviendra.Dans cette sélection, un ordinateur portable, deux smartphones et un casque audio sont à l'ordre du jour. Tous proviennent des plus grandes marques dont Lenovo, Huawei, Xiaomi et Bose. Il s'agit de quatre produits reconnus mondialement pour leurs performances et leur fiabilité. Maintenant, passons aux choses sérieuses !Commençons avec le PC portable Lenovo Ideapad à 499,99€ au lieu de 649€ chez Cdiscount. Ce modèle arbore un écran 14 pouces avec une définition de 1600 x 900 pixels. Sa configuration profite d'un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U à 2.3 GHz, d'une carte graphique Intel HD Graphics 620, de 8 Go de RAM et d'un SSD 128 Go couplé à un disque dur d'une capacité de 1 To. Le système d'exploitation est bien évidemment un Windows 10 Édition Familiale 64 bits. En ce qui concerne l'autonomie de l'appareil, il peut tenir pendant environ 6 heures avant de devoir être rechargé. Enfin, la partie réservée aux interfaces comprend deux ports USB 3.1 Gen 1, un USB-C 3.1 Gen 1, un HDMI, un LAN et une prise combo casque / microphone. Un ordinateur plutôt performant donc.Passons au smartphone Huawei P20 Lite vendu à 209€ au lieu de 279€ chez Boulanger. Son écran affiche une diagonale de 5.8 pouces (14,7 cm) pour une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur équipé est un HiSilicon Kirin 659 accompagné par 4 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Vous pourrez même ajouter une carte Micro SD allant jusqu'à 256 Go pour profiter de plus d'espace. À l'arrière, un double capteur 16 mégapixels + 2 mégapixels vous aidera à réaliser de belles photos. Un autre de 16 mégapixels s'occupera de vos selfies. La batterie 3000 mAh permet au téléphone de tenir pendant pratiquement deux jours en utilisation normale. Bref, un mobile avec de bonnes finitions, une autonomie honorable et un écran très réussi.Un second smartphone entre en piste avec le Xiaomi Redmi Note 7 à 149,98€ sur Cdiscount. Ce mobile à petit prix possède un écran 6.3 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 660, 3 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage. La double caméra arrière 48 mégapixels + 5 mégapixels vous permettra d'enregistrer des vidéos en Full HD et une de 13 mégapixels a été positionnée en frontal. Avec sa batterie 4000 mAh, le smartphone de la marque chinoise atteint une autonomie approximative d'une journée. Il est aussi compatible avec la fonctionnalité Quick Charge 4.0. Le Xiaomi Redmi Note 7 est un mobile fluide, avec une très bonne autonomie, un design élégant et un rapport qualité / prix optimal.Enfin, terminons sur le casque audio Bose QC35 II à 266€ au lieu de 349€ chez Boulanger. Sachez que trois mois d'essai à Apple Music vous seront offerts. Ce modèle embarque de nombreux avantages comme sa technologie de réduction de bruit réglable selon vos envies. Vous pourrez donc vous couper totalement du monde extérieur si vous le désirez. Cet exemplaire que vous allez pouvoir connecter en Bluetooth ou en filaire profite d'une autonomie exceptionnelle de plus de 20 heures. Il est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et l'Assistant Google. Par le simple son de votre voix, vous aurez la possibilité de changer de musique ou même d'envoyer des SMS. Le kit mains-libres et le microphone équipés vous permettront aussi de prendre ou de passer des appels. Un casque qui sait vraiment tout faire !Vous avez maintenant le choix entre plusieurs produits high-tech de grande qualité, alors faites vous plaisir !