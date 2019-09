🔥 Forfait mobile : une offre sans engagement avec 100Go pour 9,99€/mois

Un forfait mobile qui a tout ce qu'il faut

À lire aussi : Forfait mobile sans engagement, notre comparatif

Jusqu'à demain seulement

L'Immanquable, c'est le nom du forfait proposé par Cdiscount à seulement 9,99€/mois, a l'avantage d'être très complet et de répondre aux attentes d'un grand nombre de consommateurs. En vous abonnant, vous bénéficierez des appels, des SMS et des MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi vers 38 destinations. Vous pourrez ainsi joindre vos destinataires dans toute l'Union Européenne ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtentsein, et dans 8 destinations d'Outre-mer.Côté internet, vous pourrez surfer tranquillement sur le web grâce à vos 100 Go de data. Si vous vous connectez en Wi-Fi une fois chez vous, 100 Go sont amplement suffisants pour une utilisation d'internet à l'extérieur sans dépasser votre forfait. Ainsi, vous pourrez sans problème échanger via les réseaux sociaux, utiliser votre GPS, écouter de la musique ou même regarder des vidéos. Si vous partez vers une des 38 destinations mentionnées plus haut, vous disposerez en plus de 5 Go en 4G.L'offre Immanquable de l'enseigne bordelaise se termine demain soir, alors ne tardez pas si vous êtes intéressé. En plus de votre forfait, il vous faudra acheter une nouvelle carte SIM qui coûte 10€ et qui est compatible avec tous les smartphones. Dès que votre abonnement sera validé, après l'envoi de vos pièces justificatives, la SIM est envoyée sous 48H. Comme souvent dans les remises spéciales, le forfait augmente au bon d'un an d'abonnement. Ici, il passe à 20€/mois passé les 12 mois premiers mois. Cependant, il est totalement sans engagement, aussi, vous pouvez tout à fait profiter d'une année entière à 9,99€, puis arrêter simplement votre abonnement. Vous n'aurez rien à débourser en plus.Si vous souhaitiez changer de forfait, ne ratez pas cette offre immanquable qui dure jusqu'à demain inclus !