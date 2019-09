🔥 PC portables et Ultrabook Lenovo : les meilleures promotions de la rentrée

Pour une rentrée en légèreté

3 PC portables et Ultrabook Lenovo en promo pour la rentrée

Les modèles qui vont suivre ont tous été sélectionnés par nos soins chez Cdiscount . Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne essaiera de vous faciliter la vie au moment du passage en caisse puisque vous pourrez payer chaque produit en quatre fois. De plus, les abonnés au service Cdiscount à Volonté (essai offert puis 29€ pour la première année) recevront leur commande en un jour ouvré gratuitement. Enfin, la garantie est de deux ans pour chaque ordinateur.Dans les paragraphes qui vont suivre, vous trouverez trois PC portables différents. Tous sont issus de la marque chinoise Lenovo. Notez aussi que vous devrez utiliser un code pour bénéficier d'une remise immédiate sur chaque produit. Nous préciserons bien les codes en question dans les descriptifs qui vont suivre. Maintenant, passons aux choses sérieuses !Le premier produit de cette liste est un Ultrabook Lenovo Ideapad 330S-14IKB vendu à 399,99€ au lieu de 699,99€. Sachez qu'une remise immédiate de 100€ est d'actualité avec le code suivant : INFO100. Cet exemplaire est équipé d'un écran 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Il possède aussi une fonction anti-éblouissement. À l'intérieur, un processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7020U à 2.3 GHz est de la partie. Nous retrouvons aussi une carte graphique Intel HD Graphics 620, 6 Go de RAM et un SSD d'une capacité de 256 Go. La batterie peut tenir pendant 6 heures avec une charge complète. Enfin, le système d'exploitation est le fameux Windows 10 Édition Familiale 64 bits.Continuons avec l'ordinateur portable Lenovo Ideapad S145-15IWL à 519,99€ au lieu de 699,99€. Une fois encore, une réduction d'une valeur de 100€ peut être activée via le code INFO100. Concernant les spécificités techniques de ce PC, il profite d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Côté composants, nous sommes en présence d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U cadencé à 1.6 GHz, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 256 Go. La configuration est donc plutôt solide. Windows 10 répond toujours présent en ce qui concerne le système d'exploitation et la batterie affiche une autonomie d'environ 5h30.Enfin, nous terminons cette sélection sur cet Ultrabook convertible Lenovo Yoga 530 commercialisé à 399,99€ au lieu de 599,99€. Cette fois, une remise de 50€ est d'actualité avec le code INFO50. L'écran profite d'une diagonale de 14 pouces et d'une résolution de 1366 x 768 pixels. Les fonctions anti-éblouissement et One Glass Solution sont présentes. Le processeur embarqué est un AMD Ryzen 3 2200U à 3.4 GHZ. Une carte graphique AMD Radeon Vega est aussi de la partie, tout comme les 4 Go de RAM et le SSD 128 Go. Comptez environ 8 heures d'autonomie pour ce modèle qui peut se transformer en tablette ou en ordinateur sans difficulté.Nous vous souhaitons une excellente rentrée et nous espérons qu'un PC de cette sélection vous conviendra.