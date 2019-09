🔥 PC portable Gamer Lenovo Legion 15,6" FHD à 699,99€ au lieu de 999,99€

100€ de réduction sur l'achat du PC Lenovo Legion avec un code promo

Pendant une durée indéterminée, l'enseigne Cdiscount permet à ses membres d'acheter sur son site en ligne le PC portable Gamerà 699,99€ au lieu de 999,99€. Les 300€ d'économie comprennent une remise immédiate de 200€ de la part de Cdiscount et une réduction de 100€ avec le code INFO100 qui est à saisir dans le panier.Les frais de livraison sont gratuits si le retrait du produit en point relais a été choisi. En ce qui concerne la livraison à domicile, sachez qu'il faut membre Cdiscount à volonté. Pour être adhérent et tester gratuitement le programme CDAV durant quelques jours, il suffit de cliquer ici Le Lenovo Legion Y530-15ICH est équipé d'un écran FHD de 15,6 pouces (résolution de 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8750H / 2.2 GHz, de 8 Go de RAM, de 1 To d'espace de stockage en HDD et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / Intel UHD Graphics 630. En ce qui concerne son autonomie, le PC portable dispose d'une durée maximale de fonctionnement de 9,5 heures.: le PC portable est fourni sans système d'exploitation. Libre à vous de choisir et de configurer votre OS préféré sur l'ordinateur.Enfin, l'appareil dispose d'une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).