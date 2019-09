🔥 Ecran gaming MSI Optix 31.5" incurvé à 329,99€ au lieu de 399€

Le MSI Optix AG32C en promo chez Cdiscount

À lire aussi : Ecran PC, notre comparatif

Les points forts du moniteur

Il faudra donc se rendre sur le site Cdiscount pour se procurer le MSI Optix AG32C en promotion. Vendu normalement à 399 euros sur d'autres sites marchands, le moniteur de 31,5 pouces voit son prix baisser à 329,99 euros. Vous faites alors une économie de près de 70 euros.En ce qui concerne la livraison, elle est gratuite pour les membres choisissant le retrait du produit en point relais. Pour la livraison à domicile, il faut adhérer au programme CDAV ("Cdiscount à volonté"). Cdiscount propose 6 jours d'essai gratuit . L'abonnement vous coûtera ensuite 29 euros par an.Après avoir présenté l'offre promotionnelle, passons aux points forts du moniteur. Idéal pour le gaming, le MSI Optix AG32C dispose d'un écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT (résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz), des interfaces DisplayPort, DVI et HDMI, d'un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), d'un type de panneau VA, d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un rapport de contraste 3000:1 / 100000000:1 (dynamique).Enfin, le moniteur est garanti 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).