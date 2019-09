🔥 Smart TV Samsung 49" 4K UHD incurvé à 469€ au lieu de 549€ chez Cdiscount

Une Smart TV LED Samsung 4K à moins de 470 euros

Les caractéristiques de la Smart TV LED Samsung

C'est donc au rayon TV sur le site en ligne Cdiscount que la Smart TV LED Samsung UE49RU7372 4K UHD 49" est vendue à moins de 470 euros (469€ plus exactement). Il n'y a pas de frais de port supplémentaires si la livraison en point relais a été choisie de la part du client.Pour information, au vu du prix élevé du produit, Cdiscount propose de payer le téléviseur en 4 mensualités, dont une de 120,32 euros.Le téléviseur Samsung UE49RU7372 possède un écran incurvé de 49 pouces (diagonale de 123 cm) proposant des images en UHD 4K. La technologie 4K offre une résolution d'environ 8 millions de pixels (3840 x 2160 pixels).Par câble Ethernet ou sans fil (à l'aide au Wifi), la Smart TV permet d'accéder des contenus issus d'internet : vidéo à la demande, jeux en streaming, replay TV,...Pour la connectique, on retrouvera 3 prises HDMI, 2 ports USB, 1 entrée vidéo composite / vidéo composante / audio, 1 port pour le réseau et 1 sortie audio numérique (optique). Cela vous permet de connecter vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.