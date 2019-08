🔥 4 bons plans high-tech pour la rentrée chez Cdiscount

Profitez des avantages Cdiscount

Notre sélection de 4 bons plans high-tech

C'est donc dans les rayons de la célèbre enseigne bordelaise que nous avons dégoté ces 4 appareils high-tech qui bénéficient tous d'une réduction appréciable. En commandant sur Cdiscount , vous pouvez être livré dès le lendemain, chez vous ou en point retrait. Le paiement en 4 fois est possible sur ces articles, moyennant toutefois quelques frais supplémentaires mais qui restent très raisonnables.Smartphones, iPad, PC portables, regardons tout de suite ce que nous réserve cette petite sélection concoctée tout spécialement pour les fidèles lecteurs de Clubic.On démarre cette sélec' avec un tout petit prix puisque leest vendu à seulement 163,50€ en ce moment sur Cdiscount . Le smartphone de la marque chinoise affiche une taille d'écran de 6,3 pouces pour une résolution de 2340 x 1080 pixels en Full HD +. Il embarque un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 660 et possède 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Vous pouvez étendre la capacité de stockage jusqu'à 256 Go en ajoutant une carte Micro SD. Il dispose d'une double caméra arrière de 48 mégapixels dotée de l'intelligence artificielle. Le Note 7 est garanti 2 ans.On poursuit cette sélection avec un deuxième smartphone, lequi est actuellement accessible à 229€ au lieu de 399,90€ habituellement, soit 170€ de moins. Ce joli appareil de 6,3 pouces propose 2340 x 1080 pixels pour une densité de 409 ppi. Sa mémoire interne stocke jusqu'à 64 Go et peut pousser jusqu'à 256 Go avec une Micro SD. Sa RAM est, elle, de 4 Go. Son processeur est un HiSilicon Kirin 710 Octo-Core 2.2 GHz . Le capteur photo arrière est de 20 mégapixels, mais la caméra avant affiche une belle qualité de 24 mégapixels pour réussir vos selfies à la perfection. La capacité de la batterie de ce Huawei Mate 20 est de 3750 mAh.Changeons de rayon pour découvrir lequi coûte en ce moment 329,99€ au lieu de 399,94€ sur Cdiscount. L'appareil Apple de 9,7 pouces bénéficie du rétroéclairage par LED et offre une belle résolution de 2048 x 1536 pixels et une densité de 264 ppi. Profitez d'un nombre incroyable d'applications sur l'App Store. Le petit bijou de la marque à la pomme propose une caméra arrière de 8 mégapixels ainsi qu'un capteur avant HD de 1,2 mégapixels. Il possède deux haut-parleurs intégrés pour vous faire profiter d'un son agréable. Sa capacité de stockage est de 32 Go. Il peut être utilisé pendant 10 heures avant de se fatiguer.Terminons cette sélection avec un ordinateur à tout petit prix, levendu à seulement 219,99€ au lieu de 249€. Si, pour la rentrée, vous avez besoin d'un PC de bureau simple et efficace, cette entrée de gamme HP est faite pour vous. Ses 14 pouces en font un PC ultra portable tout en garantissant une utilisation confortable. Profitez de vidéos en bonne qualité grâce à sa résolution HD de 1366 x 768. Le PC embarque un AMD A4 9125 à 2.3 GHz et un processeur graphique AMD Radeon R3. Sa RAM est de 4 Go et son stockage principal de 32 Go a l'avantage d'être en SSD. Ce PC portable HP offre une autonomie de plus de 10 heures. Sa garantie est valable pendant 2 ans.Pour travailler ou pour se détendre, à la rentrée, autant joindre l'utile à l'agréable et s'équiper avec des appareils high-tech qui nous correspondent, et toujours aux meilleurs prix.