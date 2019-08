Une imprimante multifonction à moins de 50 euros (avec ODR)

Epson Workforce WF-2860 : ses points forts

C'est donc chez Cdiscount que l'on peut se procurer l' imprimante multifonction Epson Workforce WF-2860 à 49,99€ au lieu de 129,99€.La réduction comprend une remise immédiate de 60 euros de la part du site marchand et une offre de remboursement de 20 euros via Epson valable jusqu'au 27 octobre 2019 inclus (à consulter ici ).Si toutes les conditions de l'ODR sont validées par Epson, alors vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans les 30 jours à compter de la validation de la demande.Et en ce qui concerne la livraison gratuite du produit, il est conseillé de privilégier le retrait en point relais afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port.La4 en 1 sait tout faire : numériser, photocopier, imprimer et faxer depuis un écran LCD tactile de 6,1 cm.L'imprimante est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et même avec un smartphone ou tablette via une connexion NFC . Elle dispose notamment d'une vitesse d'impression de 33 pages/min (en monochrome) et de 20 pages/min en couleur.Enfin, l'imprimante dispose d'un port USB 2.0 et d'un port LAN RJ-45. Elle est fournie avec 4 cartouches : noir, cyan, magenta et jaune.