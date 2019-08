🔥 Aspirateur robot Xiaomi Roborock S55 à 322,99€ au lieu de 459,99€

Aspirateur robot Roborock S55 à 322,99€ sur Cdiscount

Un aspirateur robot connecté

Ce robot est l'un des appareils les plus performants du marché: malgré sa petite taille, il est capable de monter sur vos tapis et d'aspirer même les tapis à poils longs. Il aspire avec une brosse en caoutchouc facile à nettoyer. Il ne fait pas seulement l'aspiration mais il nettoie aussi le sol avec une lingette en microfibre et un réservoir d'eau glissé sous le robot. Si vous n'avez jamais utilisé d'aspirateur robot et que vous craignez pour vos meubles, sachez que les capteurs du robot lui permettent de détecter les obstacles et de les contourner.Ainsi, vous pouvez le laisser nettoyer les sols en votre absence en toute sérénité: il ne risque pas de chuter dans l'escalier ou de se heurter à vos meubles. De plus, lecartographie les pièces de votre maison pour être sûr de passer efficacement partout sans délaisser de recoins. Bref, c'est un aspirateur robot efficace et polyvalent qui ne vous décevra pas.Pour exploiter au maximum les capacités de votre robot, installez l'application et programmez des nettoyages réguliers ou exceptionnels depuis votre smartphone. Vous pouvez aussi envoyer votre robot nettoyer en profondeur un point précis que vous choisissez sur la carte numérique de votre maison dans l'application. Ce robot a aussi d'autres avantages comme la longue autonomie de sa batterie. En outre, il est équipé d'une technologie de réduction de bruit qui lui permet de travailler sans vous gêner si vous êtes présent pendant le nettoyage.Disponible sur Cdiscount en noir, ce robot vous permettra de gagner du temps et de ne plus dépenser de l'énergie à aspirer et nettoyer vos sols vous-même. Un bon plan à retrouver au plus vite sur Cdiscount!