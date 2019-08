🔥 Changez d'ordinateur avant la rentrée scolaire pour un ultrabook Acer Swift 3 à 759€

Le Acer Swift 3 à 759€ seulement

Des fonctionnalités d'assistance intégrées

Avant la rentrée, équipez vous d'un nouveau PC portable de qualité grâce à ce bon plan Cdiscount: l'est à seulement 759€ en ce moment. Il est en promo à 799,99€ au lieu de 1250€, et vous obtenez -5% supplémentaires grâce au code 5INFO. Profitez de ces remises pour obtenir le meilleur matériel informatique avant la rentrée! Un bon plan déniché par la team Clubic.Les ordinateurs portables Swift ont pour avantages majeurs la légèreté et la finesse: avec 1,7cm de largeur et seulement 1,5kg, cette ordinateur portable est fait pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous. L'écran de 14 pouces est Full HD et intègre une optimisation des couleurs et de la luminosité qui vous permet d'utiliser sans problème votre ultrabook dans un environnement fortement lumineux. Les performances de ce PC sont aussi plus que correctes: le processeur Intel Core i7 est un des meilleurs disponibles, couplé avec 8Go de RAM, vous pourrez travailler sans problème en multi-tâches. Il a aussi une carte graphique NVIDIA GeForce MX150 intégrée. Il pourra faire tourner quelques jeux mais ce n'est cependant pas un PC gamer.Le Swift 3 est équipé pour rationaliser votre temps et rendre l'utilisation la plus fluide possible. Le déverrouillage Windows Hello remplace le traditionnel mot de passe par un capteur d'empreinte digitale. Cortana est l'assistance intégrée qui vous permet d'accéder rapidement aux tâches de bureautique, tandis qu'Alexa d'Amazon vous permet de synchroniser votre emplois du temps, de contrôler des minuteurs et d'obtenir des informations diverses en demandant directement. Le plus agréable est sans aucun doute la batterie: l'autonomie de 12h vous permet d'accomplir toutes les tâches de la journée sans avoir à recharger votre ordinateur portable. Pour un ordinateur portable vraiment fin, il couple des belles performances à un design moderne épuré. Bref, c'est un outil qui accomplira vos tâches bureautiques en toute fluidité même en multi-tasking. Il est à 759€ seulement sur Cdiscount!