🔥 Bon plan Cdiscount : PC Portable HP 15-bs127nf à 349,99€ au lieu de 479€

Une taille d'écran ultra confortable

Un bon rapport qualité / prix

Cetest un PC polyvalent qui sera parfait pour effectuer toutes vos tâches courantes de bureautique, surfer sur le web et regarder vos films et séries préférées. Le confort est maximal grâce à son écran de 15,5 pouces, idéal pour travailler comme pour se détendre. Il affiche une résolution de 1366 x 768 pixels en HD et dispose d'un angle de vue standard. Pour que vous soyez vraiment à l'aise, l'écran du PC HP possède un antireflet efficace. On reconnaît le design à la fois classique et moderne de HP qui lui assure une belle robustesse. Le PC tourne sous l'édition familiale à 64 bits de Windows 10.Le PC portable de Hewlett-Packard embarque un processeur Intel Core i3 de 5ème génération 5005U à 2 GHz ainsi qu'un processeur graphique Intel HD Graphics 5500. Sa RAM est d'une belle puissance de 8 Go. Du côté du stockage, le HP 15-bs127n dispose d'une très bonne mémoire de 1 To HDD SATA qui fonctionne à 5400 tours/min. Un PC simple et efficace, qui a tout ce qu'il faut pour une utilisation standard. Le gros point fort est la capacité de sa batterie qui peut tenir plus de 11 heures avant d'être complètement déchargée. Le PC portable de la marque américaine HP offre en ce moment un excellent rapport qualité / prix pour les caractéristiques qu'il propose. L'ordinateur est garanti pendant deux ans, main d'œuvre et déplacement compris.Vous pourrez entamer la rentrée du bon pied avec ce PC portable HP qui a tout pour plaire.