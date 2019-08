🔥 Bon plan Cdiscount : Imprimante 3D Creality CR-10S à 358€ au lieu de 499€

Une promotion gigantesque

Une imprimante simple d'utilisation

Créer ne sera plus un rêve mais une réalité, grâce à cette imprimante 3Dqui vous permet de gérer vous-même tout le processus de fabrication. En achetant en ce moment l', vous ferez une superbe économie de 140 euros, soit une remise de près de 40% sur cet appareil très pratique et ultra moderne. Si vous le souhaitez, vous pouvez en plus profiter du paiement en 4 fois lorsque vous commandez sur l'enseigne française Cdiscount. Il faudra pour cela ajouter quelques euros supplémentaires à votre facture totale. La livraison devrait prendre une à deux semaines sur ce produit.L'imprimante 3D CR-10S est doté d'un cadre en aluminium parfaitement adapté à l'outil qui a été importé tout particulièrement pour ce modèle. Cette plaque stabilise l'appareil pour une impression d'une grande précision. L'imprimante de chez Creality est un outil qui offre un beau volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm. La buse installée affiche un diamètre de 0,4 mm. Cette dernière peut, si besoin, être changée par des buses de 0,3 / 0,2 mm. La buse grimpe à 250° et peut même monter jusqu'à 270°C au maximum.La vitesse d'impression de cette imprimante 3D monte à 150mm / s. L'appareil possède un écran LCD ainsi qu'un clavier pour permettre de l'utiliser facilement même hors connexion. Il est même possible d'imprimer en 3D avec un simple adaptateur USB. La bonne prise en main de l'appareil lui permet d'être accessible à tous et même aux débutants.L'imprimante de bureau 3D Creality CR-10S offre un excellent rapport qualité prix. A tester de toute urgence !