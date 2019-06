⚡ Bon plan : Ultrabook Lenovo i7 13.3" 8+512 Go à 769,99€ au lieu de 1100€

340 € de remise pour l'achat d'un Ultrabook Lenovo avec un code promo

Ultra bonne machine

Si vous recherchez un Ultrabook performant, alors on vous a peut-être déniché ce qu'il vous faut chez Cdiscount avec ce Lenovo Yoga S730-13IWL de 13,3 pouces proposé à 769,99 € sur le site marchand. C'est donc une réduction de 30% par rapport au prix initial de 1100 €. Pour obtenir la remise, il faut saisir le code AFFAIRE30 après avoir ajouté l'article au panier. Et pour éviter de débourser un seul centime de plus par rapport aux frais de port, il est conseillé de privilégier l'envoi du PC portable dans un point relais.Ce modèle d'Ultrabook dispose notamment d'un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8565U, d'un écran Full HD de 13,3" (avec une résolution de 1920 x 1080), de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et d'une autonomie de 10 heures ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits. Côté connectique, on retrouve 3 ports USB-C 3.1 et une prise combo casque/microphone.Le PC portable possède une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).