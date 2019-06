🔥 Bon plan : notre sélection écran de télévision à moins de 500€

Les promos intelligentes

Découvrez nos 3 écrans de télévisions à moins de 500€ sur Cdiscount

C'est donc vers le site spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount que nous nous sommes tournés pour cette salve de réductions. Comme toujours, nous vous invitons à consulter avec attention les pages des différents articles afin de tout savoir au sujet de la livraison comme du paiement. Ce dernier peut s'effectuer en quatre fois si vous le souhaitez pour un maximum de flexibilité.Nous avons donc sélectionné plusieurs modèles aux capacités exceptionnelles pour cet article. Vous trouverez dans la liste qui va suivre des télés de marques différentes comme Sony, Aiwa ou encore Samsung. Les prix sont également variés mais ne dépassent jamais les 500€. Vous trouverez ainsi forcément un exemplaire qui vous conviendra au quotidien.Commençons avec la. Pour appliquer une réduction de -20%, pensez à utiliser le codeau moment de valider votre panier. Ce modèle possède un écran 49 pouces (123 cm) avec une définition en full HD. Il embarque la technologie Motionflow XR 400 et un taux de rafraîchissement de 50 Hz. L'image pourra être améliorée grâce au moteur X-Reality Pro et vous pourrez compter sur la présence de deux ports HDMI et deux USB. La garantie est valable pendant deux ans.Passons maintenant à la. Une fois de plus, pensez à activer le codepour obtenir -20% sur cet exemplaire. L'écran affiche une taille de 65 pouces (165 centimètres) avec une résolution en 4K, soit 3840 x 2160 pixels. Le temps de réponse est de 12 ms et la luminosité atteint 220 cd/m². Pour ce qui est des connectiques, cette télévision possède 3 HDMI, 2 USB, une entrée VGA et une entrée vidéo. La garantie durera pendant deux ans.Terminons avec la. Notez que le prixest fixé à 474,99€. L'écran affiche une diagonale de 55 pouces (138 centimètres) et une résolution 4K. Ce modèle est bien évidemment compatible HDR et comprend la technologie d'amélioration de mouvement 1300 Picture Quality Index. L'image pourra aussi être améliorée grâce à la Digital Clean View, au Mega Contrast ou encore à PurColor. Deux ports HDMI sont présents, tout comme un USB. La garantie est toujours valable pendant deux ans.Faites vous plaisir !