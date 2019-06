🔥 Bon plan : notre sélection Cdiscount de smartTV à prix cassé !

Des promos intelligentes

Découvrez nos trois Smart TV en promo

Nous avons pioché ces Smart TV dans les rayons de Cdiscount . Le site bordelais casse souvent ses prix sur une multitude de produits et les télévisions n'y échappent pas. Comme vous le savez sans doute, ces modèles ne sont pas de simples télés et vous permettront d'accéder à des applications comme Netflix ou même YouTube. Vous pourrez même consulter vos photos personnelles sur grand écran et profiter d'autres services via la télécommande.Avant d'entrer dans les détails de ces exemplaires, précisons plusieurs modalités. Déjà, vous pouvez toutes les payer en quatre fois si vous le désirez. Certains modèles peuvent même être loués plutôt qu'achetés moyennant un tarif mensuel. Enfin, pour activer une promotion de -5%, vous devrez entrer le code qui va suivre au moment de valider votre panier :. Il est valableCommençons avec la. Elle vous permettra de profiter d'un écran incurvé 49 pouces (124 centimètres) 4K UHD. Vous pourrez bien évidemment activer la fonction HDR et une technologie d'amélioration du mouvement est également de la partie. Pour ce qui est de la connectique, vous trouverez trois HDMI, deux USB, une entrée vidéo composite / vidéo en composantes et une sortie audio numérique. Les deux haut-parleurs intégrés possèdent une puissance de 10 Watt chacun.Poursuivons avec cette. Elle arbore un écran 40 pouces (102 cm) et une résolution en 4K UHD. Elle affiche une classe énergétique A, avec une consommation en mode marche de 63 Watt et de 90 kWh à l'année. Vous aurez à votre disposition une entrée audio / vidéo composite, deux USB 2.0, trois HDMI, péritel, une entrée VGA, une sortie de ligne audio, une prise casque et une sortie audio numérique.Enfin, nous allons terminer avec la. Elle possède un écran 43 pouces (109 centimètres) et une résolution en 3840 x 2160 pixels (soit la 4K). Elle embarque la technologie HDR avec Dolby Vision et la technologie d'amélioration du mouvement 1700 Picture Quality Index. La classe A+ est de rigueur avec une consommation en marche de 69 Watt et une annuelle de 100 kWh. Terminons avec les différentes entrées puisque la télévision possède trois HDMI, deux USB 2.0, une entrée vidéo composante / VGA, une entrée vidéo composite, une entrée audio, une sortie audio numérique, une prise casque et une prise réseau.Faites chauffer la carte bleue !