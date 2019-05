⚡ 7 jours Samsung Cdiscount : bon plan pour les TV

Samsung à l'honneur chez Cdiscount pour une semaine

7 TV Samsung en promo chez Cdiscount

Le web-marchand Cdiscount pratique régulièrement des opérations commerciales portant sur des marques spécifiques. En ce moment, c'estqui est mise en avant.On connait bien la société sud-coréenne au travers de ses smartphones. La téléphonie mobile n'est toutefois pas son principal secteur. Le multimédia est au centre de ses produits, avec notamment une large gamme de téléviseurs. Samsung est d'ailleurs un précurseur dans le domaine de laPas étonnant dès lors que Cdiscount mette en avant de belles promos sur les téléviseurs de la marque. Il est d'ailleurs dommage de constater que les seuls prix vraiment intéressant de ces 7 jours Samsung ne concernent que les TV. Nous aurions aimé voir plus de promos sur les smartphones ou l'audio par exemple...Qu'à cela ne tienne, les personnes qui cherchent une nouvelle télévision de qualité devraient trouver leur bonheur dans notre sélection avec pas moins deOn commence notre sélection avec pas moins de quatre modèles. Tous reprennent les mêmes caractéristiques techniques. Ces téléviseurs Samsung proposent ainsi une définition d'écran 4K UHD, soit 3840 x 2160 px. Après avoir essayé la ultra haute définition, la Full HD vous semblera bien terne !Les écrans Samsung supportent de plus le HDR 10+, une norme qui permet de profiter de couleurs plus vives, de contrastes plus marqués et d'un meilleur niveau de détail par rapport aux écrans standards. Là aussi, vous reviendrez difficilement en arrière après y avoir goûté. Le constructeur équipe d'ailleurs ses téléviseurs de divers modes adaptant l'image au mieux selon chaque situation.Chaque télévision Samsung est équipée de deux ports HDMI afin de brancher votre Box et pourquoi pas une console de jeux. Un tuner TV est aussi inclus pour y brancher votre câble d'antenne et profiter de la TNT.Passons maintenant à la partie intéressante : les prix. A l'occasion des 7 jours Samsung, les TV à écran plat du constructeur sont affichéesseulement, avec des tailles allant de 43” à 65”. Il y a de quoi faire une bonne affaire pour toute la famille !On continue maintenant cette sélection avec un téléviseur atypique. Il s'agit en effet d'un modèle de 49” à écran incurvé. Cette technologie permet de profiter au mieux de l'image, comme si vous étiez “entouré” par l'action se déroulant à l'écran. Là aussi, 4K UHD et HDR 10+ sont au rendez-vous, garantissant une qualité d'image optimale pour vos divertissements. Trois ports HDMI sont de la partie et le tout ne coûte quedurant les 7 jours Samsung. Pas mal !Pour terminer cette sélection, nous passons dans le haut de gamme avec deux téléviseurs d'excellente qualité. Faisant respectivement 55” et 65”, ces grands écrans adoptent une définition 4K UHD avec des dalles à rétroéclairage LED. Les quatre ports HDMI embarqués permettent de brancher de nombreuses sources vidéo. Sachant que les prix sont fixés àen promo, vous réalisez assurément une excellente affaire avec ces téléviseurs Samsung.Voici qui termine cette sélection consacrée aux TV Samsung. Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur !